Alemania señala a Rusia tras el hallazgo de un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig

Los detalles El aparato se encontraba cerca de un avión con munición para Ucrania, pero el detonador era defectuoso. Además, un segundo dron colisionó a 400 metros de altitud contra un avión de carga que, pese al impacto en el morro, logró aterrizar en Hannover.

En el aeropuerto de Leipzig, Alemania, se ha descubierto un dron cargado de explosivos cerca de un avión con munición destinado a Ucrania, lo que ha generado una alerta significativa. El Gobierno alemán ha señalado a Rusia como responsable, calificando el incidente como un atentado híbrido, el primero en suelo alemán. Un robot de la Policía Federal examinó el dron, que contenía 800 gramos de Semtex, aunque el detonador era defectuoso. Un segundo dron colisionó con otro avión, que logró aterrizar. El ministro del Interior alemán ha suspendido sus vacaciones debido a estos eventos, que podrían escalar las tensiones entre Bruselas y Moscú si se confirma la implicación rusa.

Alerta en Alemania por el hallazgo de un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig cerca de un avión que llevaba munición a Ucrania. El Gobierno alemán señala directamente a Rusia y lo considera un atentado híbrido, el primero en suelo germano.

Un robot explosivo de la Policía Federal alemana ha sido desplegado en mitad del aeropuerto de Leipzig para examinar un artefacto que ya es una amenaza de Estado. "Este dron estaba equipado con explosivos. Esto supone un nuevo nivel de peligro", ha afirmado el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

A las 23:42 de la noche de este martes un miembro del personal de tierra del aeropuerto avistó un dron volando a baja altura justo al lado de un avión ucraniano Antónov que, según la prensa alemana, estaba lleno de munición que iba a salir a Kyiv.

"Un dron de estos probablemente destruiría el avión y toda su carga", ha asegurado Yago Rodríguez, directo de 'The Political Room'.

Las pruebas de las autoridades desplegadas en la zona detectaron una carga explosiva de 800 gramos de Semtex: un explosivo plástico comercial de alta potencia. Afortunadamente, el detonador era defectuoso.

Mientras la policía actuaba, un segundo dron colisionaba a 400 metros de altitud contra un avión de carga. Pese al impacto en el morro, la aeronave logró aterrizar en Hannover.

Los ataques han obligado a suspender las vacaciones al ministro del Interior alemán que, alarmado, ha calificado lo sucedido como un ataque híbrido. En Alemania sospechan de Rusia. "Puede que nos encontremos posiblemente con la participación de potencias extranjeras", ha declarado Dobrindt.

De confirmarse que el Kremlin está detrás este intento de ataque intencionado en suelo europeo, supondría una escalada sin precedentes entre Bruselas y Moscú.

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