Vivas carga contra Marruecos por la crisis en Ceuta: "Nuestra frontera está en manos de un tercero que no reconoce nuestra soberanía"

Los detalles El presidente ceutí ha asegurado que no exagera cuando dice que "Ceuta está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente" y ha afirmado que "el rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras reunirse con el rey Felipe VI en Marivent, calificó la entrevista como "alentadora" y criticó a Marruecos por no reconocer la soberanía de Ceuta. Vivas destacó el apoyo del rey a los ceutíes en un momento crítico y agradeció su compromiso de visitar la ciudad. La crisis migratoria ha dejado a Ceuta en una situación difícil, con miles de personas aún en la ciudad y centros colapsados. Vivas subrayó la necesidad de garantizar la seguridad fronteriza y resaltó el amor de Ceuta por España y su convivencia pacífica.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho tras un encuentro con el rey Felipe VI en Marivent para abordar la situación tras la entrada masiva de migrantes, que la entrevista ha sido "alentadora". Sin embargo, también ha aprovechado para cargar contra Marruecos al asegurar que "nuestra frontera está en manos de un país tercero que, además, no reconoce la soberanía de Ceuta".

Sobre el rey Felipe VI ha dicho que, "fundamentalmente", le "ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes en uno de los momentos más duros, más críticos de la historia reciente de nuestra ciudad".

Así, ha afirmado que el hecho de que "en un momento muy difícil" el jefe del Estado "haya querido transmitir un mensaje de ánimo, apoyo y cariño" le parece "que es especialmente relevante", lo ha querido agradecer.

Además, posteriormente ha afirmado que Felipe VI mantiene su compromiso de realizar una visita oficial a la ciudad, aunque ha evitado concretar una fecha. "El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos", ha señalado Vivas tras su encuentro con el monarca. "Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta", ha añadido.

"Ceuta está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente"

"No exagero cuando digo que Ceuta está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente", ha expresado Vivas. Tras esto, ha apuntado que, "como todos sabrán, el 30 y 31 una avalancha de 80.000 personas, no se sabe el número exacto, vulneraron la integridad de España y Europa". Tras esto, ha remarcado que "no es una crisis migratoria al uso", sino "la vulneración de la integridad territorial de España".

Vivas ha advertido que Ceuta todavía no ha logrado recuperarse de aquel episodio. Aunque ha indicado que la mayoría de las personas que entraron regresaron voluntariamente, ha recordado que el volumen de llegadas fue equivalente a la población total de la ciudad. Para ilustrar la magnitud del fenómeno, ha comparado la situación con una hipotética entrada de 50 millones de personas en el conjunto de España en apenas 24 horas.

El presidente ha destacado que Ceuta todavía no se ha recuperado y no ha vuelto a la normalidad, tras lo que ha resaltado que entre 3.000 y 6.000 personas siguen en la ciudad autónoma. "Los centros siguen colapsados, la crisis humanitaria es de mucha envergadura, los ciudadanos se sienten inseguros porque la población se siente amenazada y vulnerable y no saben si volverá a ocurrir, se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera es vulnerable", ha apostillado.

Ha sido en ese momento cuando ha cargado contra Marruecos al asegurar que "nuestra frontera está en manos de un país tercero que, además, no reconoce la soberanía de Ceuta".

"Ceuta necesita volver a la normalidad, necesita resolver estas cuestiones a las que me he referido y tener garantía en cuanto a la seguridad de sus fronteras, las de España y Europa, necesita de un rearme anímico", ha expresado.

Así, ha dicho que en lo económico Ceuta no es un problema para el resto de España y Europa y que tiene valores intangibles de mucha categoría: "Lleva el amor a España en el ADN". "Los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen, han hecho de la convivencia y respeto una manera de convivir en paz y armonía, una sociedad madura, que no pierde la calma incluso con el alma en vilo".

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