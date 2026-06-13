Dura afirmación de Sainz para destapar la debilidad del Williams: "Nos aplastan en..."

El madrileño, consciente de que exprime al máximo el monoplaza, señala dónde se siente tremendamente inferior con respecto a sus rivales. Saldrá 16º en Barcelona.

Carlos Sainz tampoco está teniendo un Gran Premio de Barcelona fácil. Fernando Alonso ya ha confirmado su calvario marcando el peor tiempo de la clasificación. Sainz, que saldrá desde el puesto número 16 no ha dejado buenas sensaciones.

El madrileño ha vuelto a apuntar al rendimiento del Williams en una sesión difícil para él: "En cada curva de velocidad media, la media parrilla y todos los coches de arriba nos aplastan. Podíamos ver que estábamos claramente por detrás en todas las curvas de velocidad media y aún no habíamos visto las de alta velocidad como tal, que es donde la carga aerodinámica y el peso marcan la mayor diferencia".

"Nuestros rivales nos han destrozado en las curvas 3, 9 y 14. Y en todas las curvas medias perdemos tanto como en el resto de circuitos. No hay secretos: vas a perder en cada curva y no lo vas a poder recuperar en las curvas lentas. Hemos sufrido mucho este fin de semana", asegura Sainz en declaraciones para los medios presentes en Montmeló.

A pesar de un resultado poco vistoso, Carlos reconoce estar algo satisfecho con el resultado: "Nuestro objetivo era salir de la Q1 y superar a un Haas. Esto viene a demostrar un poco dónde estamos peleando este fin de semana, en una pista y unas condiciones que son difíciles para nosotros".

"He hecho una vuelta muy buena en la Q1, pero luego no me quedaban neumáticos en la Q2 y hemos estado probando algunas cosas para ver si podía intentar algo", ha concluido el ex de Ferrari.