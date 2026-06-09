Fórmula 1
Hulkenberg se justifica tras arruinar la carrera de Sainz en Mónaco: "No puedo desaparecer"
El piloto de Audi se llevó por delante a Carlos Sainz en la relanzada de Mónaco: "Fue desafortunado, pero no sé qué decir".
La carrera de Carlos Sainz en Mónaco, cuando estaba pugnando por los puntos, acabó en abandono por culpa de Nico Hulkenberg. Se le llevó por delante en Loewe, donde intentó un interior que directamente fue suicida.
Y el piloto de Audi se justificó diciendo que no sabía dónde ir: "Si haces una salida en parado con siete vueltas por disputarse, por supuesto, va a estar caliente. Tuve que evitar a Esteban Ocon, tuve que meterme por dentro para no chocar por detrás con él".
"Terminé en el interior en la curva de Loewe, con el volante al límite. No podía girar más y no puedo desaparecer, Carlos Sainz obviamente ya venía por fuera y terminamos tocándonos", explica Hulkenberg.
Reconoce que fue "desafortunado", pero se justifica: "Sí, fue desafortunado, pero no sé qué decir realmente. Son carreras".
Nico acabó la carrera decimotercero, sin puntos; mientras que Carlos Sainz no pudo cruzar la línea de meta.
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