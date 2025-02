El homenaje de Fernando Alonso a Ayrton Senna en su museo

A lo largo de la historia de la F1, los grandes pilotos como Lewis Hamilton, Sebastián Vettel o Fernando Alonso han marcado una época. En épocas anteriores, Michael Schumacher o Ayrton Senna han protagonizado grandes momentos que han quedado en la memoria de todo el aficionado de la competición.

Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo y que actualmente pilota la escudería Aston Martín, ha querido reflejar la importancia del piloto brasileño a través de una exposición del coche MP4/4B-2 en su museo de su localidad natal, Lugo de Llanera, Asturias.

Junto al monoplaza del difunto piloto, el ovetense ha situado el kart con el que hizo sus primeros kilómetros con apenas tres años de edad y que, curiosamente, tenía los mismos colores que el McLaren.

Este coche fue utilizado por Ayrton Senna en 1988, quien ganó el campeonato aquella temporada. Senna ha sido tres veces campeón del mundo y consiguió dos subcampeonatos con la escudería de 'Woking'. En total, Senna disputó 161 Grandes Premios, en los que ha logrado 41 victorias y 80 podios.

El brasileño se encuentra entre los pilotos de más éxito en la F1. Los únicos corredores que superan a Senna en victorias son Hamilton, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastian Vettel y Alain Prost.

At @MuseoCircuitoFA there will be temporary exposition of the McLaren MP4/4B-2 until at least May

This exact car was driver by Ayrton Senna during 1988 F1 season and recently tested by Fernando Alonso himself at Motorland pic.twitter.com/X0W92mxPU3