Fernando Alonso 'encarna' a Ayrton Senna rodando con su McLaren en Aragón

Fernando Alonso y Zak Brown estuvieron este miércoles juntos en MotorLand Aragón rodando con varios coches históricos, tal y como desveló hace unos días el propio piloto asturiano.

El de Aston Martin se atavió con el mono de Ayrton Senna y rodó con su histórico McLaren MP4/4, además de también exprimir el Aston Martin Vantage del DTM de 2019.

El jefe de McLaren, por su parte, disfrutó del TWR Jaguar XJR-10 que ganó la IMSA en cinco ocasiones, el DeKon Monza de 1976 que arrasó en la Touring Car Australia y el Holden Commodore de 2011.

Alonso y Brown mantienen una gran relación desde que ambos coincidieran en la segunda etapa del ovetense en Woking.

Season’s done, so time for some fun on track in Spain with @alo_oficial in my 1976 Australian Touring Car Championship-winning DeKon Monza, 5 x IMSA-winning 1989 TWR Jaguar XJR-10, and my 2011 Holden Commodore that won the Bathurst 1000 with my team at the time, Walkinshaw… pic.twitter.com/PrbSwdVsRQ