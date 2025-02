La propuesta de un piloto de F1 donde Alonso y Sainz brillan: "Los españoles son bastante buenos"

El 'boom' del pádel está siendo imparable no solo en España, sino en todo el mundo. La fiebre por este deporte ha llegado a la parrilla de Fórmula 1. Tanto que se está fraguando una iniciativa atípica en 'El Gran Circo'.

Anteriormente, se han visto pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz o Fernando Alonso compartir vídeos en redes sociales practicando este deporte e incluso enfrentándose entre ellos.

Pierre Gasly, el piloto de Alpine, es el que ha revelado esta particular idea. El piloto francés ha hablado en nombre de todos los competidores y han acordado organizar un torneo de pádel para este año.

"Puede ocurrir este año, nos encanta jugar. Solemos jugar entre nosotros normalmente y es muy divertido, somos bastante competitivos", ha declarado el galo en una entrevista para 'Mail Sport'. El deporte jugado en parejas puede formar dúos muy interesantes.

El piloto francés ha asegurado que el nivel de los competidores es parejo pero destaca a dos pilotos: "No hay un jugador estrella, aunque me han dicho que los españoles son bastante buenos, pero no he jugado contra Carlos y Fernando todavía".