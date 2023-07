Lewis Hamilton no está contento con nada. Ni con el nuevo formato de clasificación, ni con su propio coche. De hecho, ha afirmado que el Mercedes se siente "en su peor momento".

El británico acabó 16º y su ritmo de tanda larga no estuvo cerca de sus competidores. Y dada la situación, Hamilton fue muy honesto sobre cómo fue el día: "No me sentía nada bien. Parecía que el coche estaba en su peor momento, pero trabajaremos en la configuración durante la noche".

"El año pasado se sintió terrible y luego mejoramos con algunos cambios en la configuración. Así que trabajaremos y con suerte nos sentiremos mejor", destacó positivamente.

Además de cargar contra el Mercedes, Hamilton también lo hizo contra el nuevo formato de clasificación, que les condiciona los libres: "Solo teníamos un neumático para usar en esta sesión. No es un gran formato este cambio que hicieron. Simplemente significa que corremos menos".

Este formato implica una reducción de los neumáticos que se utilizan por Gran Premio, un argumento que no convence al heptacampeón: "No es lo ideal. Hay muchos neumáticos de lluvia que se tiran cada fin de semana. Así quitamos tiempo a los aficionados".