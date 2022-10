¿Daniel Ricciardo por Mick Schumacher? Ese es el cambio que estaría planeando Haas. El jefe del equipo, Guenther Steiner, no lo esconde y ha pedido al piloto que si está interesado en correr con ellos sólo tiene que hacer una llamada.

En declaraciones a 'AP', esto ha afirmado Steiner: "Si está interesado en nosotros, que no dude, que me llame. No voy a ahuyentarlo". "Quiero que primero decida qué quiere hacer por sí mismo, antes de estar convencido de algo", dice el jefe de Haas. Ricciardo ha perdido su asiento en McLaren en detrimento del joven Oscar Piastri.

Steiner no entiende el motivo por el que la Fórmula 1 no valora al australiano: "Creo que es un buen piloto y no sé cómo llegó a la situación en la que se encuentra ahora. Pero creo que tiene que ser honesto consigo mismo y decidir lo que va a hacer".

Y vuelve a incidir en que sería una buena noticia para ellos cambiar al joven Mick por el veterano Daniel: "Para nosotros sería un gran éxito. Era un ganador de carreras y ahora está sin trabajo".

"Ganó una carrera el año pasado. No tengo idea de por qué no está rindiendo en este momento. Depende de él averiguarlo", ha completado el 'jefazo' de la escudería norteamericana.

¿Será este el cambio que sorprenda a la F1? Parece claro que Haas no confía del todo en Schumacher. Este martes, el dueño de Haas, Gene Haas, dejó claro que el alemán le está costando mucho dinero: "Creo que Mick tiene mucho potencial, pero sabes que cuesta una fortuna y ha destrozado muchos coches".

Y detalló lo que necesita hacer Mick para seguir en Haas: "Si quiere quedarse con nosotros, tiene que demostrarnos que puede embolsarse algunos puntos más. Eso es lo que estamos esperando".