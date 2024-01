Red Bull ha dado no pocos pilotos de gran talento. Ha dado victorias a la marca, tanto en el 'equipo A' como en Toro Rosso o AlphaTauri. Ha dado a, por ejemplo, Sebastian Vettel. También, sobre todo, a Max Verstappen. Y este año, se ha visto debido a la lesión de Daniel Ricciardo a un joven como Liam Lawson. A un corredor llamado a hacer grandes cosas en la F1.

En sus carreras, pocas por la vuelta de Ricciardo, dejó claro que quizá bien habrían hecho en Faenza en apostar por él en vez de por De Vries. Dejó claro, también, que parece tener ese 'algo' que tienen los grandes campeones. Porque no parecía un novato. Porque prácticamente desde el comienzo iba más bien rápido con el AlphaTauri.

Como, en su día, hizo Fernando Alonso. No son pocos los que lo han dicho. No son pocos los que han afirmado que el asturiano es de esos que no necesita prácticamente nada para rodar lo más rápido posible con lo que tenga entre manos. Que le den lo que le den siempre saca lo mejor tanto de la máquina como de sí mismo.

Y de él ha hablado Lawson. Lo ha hecho en 'Nexgen-auto', en palabras que recogen en 'GPFans'. Ahí ha confirmado ese 'algo' que tiene Fernando Alonso.

"Ver cómo posiciona el coche..."

"Hay una diferencia con tipos como Alonso. Fuera todos son acogedores y amables, y es genial. Quizá no esperaba tanto. Pero definitivamente con Fernando...", cuenta.

Lawson lo explica: "Ver cómo posiciona el coche.. Siempre correcto, es muy inteligente. Se nota cada vez que corres con él toda esa experiencia que tiene".

"En Monza recuerdo que estábamos rueda a rueda al final de los Libres. Siempre parece poner el coche donde hay que ponerlo", insiste.

Se midió al que, según el propio Lawson, era uno de los pilotos de su infancia: "Crecí con él y con Hamilton, viéndolos cuando era niño. Es genial poder hablar con ellos".