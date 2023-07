En Silverstone los Ferrari fueron los dos últimos pilotos en sumar puntos. Fue noveno Charles Leclerc y Carlos Sainz, décimo. A pesar de ello están contentos con la progresión que ha hecho el SF23, monoplaza que ven competitivo por detrás de Red Bull.

Marc Gené, en 'SoyMotor', se ha mostrado satisfecho por las mejoras introducidas: "Yo creo que ya no tenemos ningún problema, ya no nos preocupa el tema de la degradación. En Canadá fuimos bien, en Austria también y en Silverstone la degradación no fue un problema".

Espera podios "cuando se pueda": "No vamos a Hungría para reconfirmar nada, porque el tema del set-up y la degradación lo hemos solucionado. Ahora tenemos que hacer buenas carreras y hacer podios".

Es optimista con sus opciones el próximo fin de semana en Hungría: "Debería ser una buena pista para nosotros, así que estoy contento con el progreso que hemos hecho desde Canadá. Ahora vamos a las carreras con otra mentalidad, no tenemos ningún punto débil real en nuestro coche".

Ferrari, todavía lejos de los mejores

Ferrari es el cuarto equipo del mundial de constructores. Por delante están Aston Martin, Mercedes y muy lejos Red Bull (411 puntos y las diez victorias de la temporada 2023).

Con respecto al mundial de pilotos, Sainz es el primer piloto Ferrari en la clasificación. Es quinto con 83 puntos. Séptimo es Leclerc con 74. Lejos ambos por supuesto de Max Verstappen y también del primer piloto 'no Red Bull', Fernando Alonso (137 puntos).