Aston Martin necesita mejorar. Debe mejorar. Necesita que lo que lleven a San Marino, al Gran Premio de Emilia Romagna, funcione. Que funcione par no estancarse, para no vivir al comienzo del Mundial lo que sucedió al final del curso pasado. Porque en Miami, por más que hizo Fernando Alonso, algo no fue bien.

Algo que hizo que el asturiano, y Lance Stroll, no pasaran a la Q3 y que incluso el bicampeón del mundo se quedase por detrás del equipo Alpine.

Y eso poco tiene que ver con la evolución. Con el avance. Con ese camino que McLaren marcó el pasado año y que es el ejemplo de todos los que ahora están tras ellos. Es el caso de Aston Martin.

Cuando empieza la gira europea...

De un equipo que tiene marcada en verde la prueba de San Marino. Es ahí donde van a introducir su primer gran paquete de mejoras. De mejoras de verdad. De esas que, supuestamente, tienen que servir para dar un paso o varios hacia arriba.

Sí, supuestamente. Porque el resto también las va a llevar. Porque va a ser a ver quién es el que toma las decisiones acertadas con todos los cambios. De momento, mal vamos.

Porque las de McLaren, como se vio en Miami, han funcionado. Las de Mercedes no, pero ya estaban por encima en según qué carreras. Lo peor, que las del equipo anteriormente conocido como AlphaTauri y 'marca B' de Red Bull han dado resultados.

Según cuentan en 'Formu1a.uno', la escudería de Daniel Ricciardo y de Yuki Tsunoda tuvo el quinto mejor ritmo de carrera. Tuvo, el domingo, más velocidad que Aston Martin.

Los de Silverstone, sexto equipo. Sexto tras haber sido segundo hace una temporada. Sexto, siendo quienes más han perdido con respecto a 2023 solo superando a los Alpine.