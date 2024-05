La semana pasada, Aston Martin no tuvo el fin de semana más sencillo. El Gran Premio de Miami fue difícil para los de Silverstone y dejaron la imagen de haber dado un paso atrás respecto a los equipos de delante. Tanto Lance Stroll como Fernando Alonso no fueron capaces de pasar de la Q2, culminando con la que fue la peor sesión clasificatoria de la temporada.

Stroll quedó atascado en la parte trasera de la parrilla, mientras que Fernando sí que pudo remontar. Partía decimoquinto y logró avanzar hasta la novena posición, consiguiendo dos valiosos puntos que hicieron que los del coche verde no se fueran de Miami con las manos vacías.

Para los de Silverstone ha sido un fin de semana para olvidar, aunque lo que seguro que no olvidarán será el increíble mural que le hicieron a Fernando Alonso. El equipo representó una imagen del asturiano en la que gesticula con el dedo en la boca pidiendo silencio.

El mural ha sido realizado en la fachada del bar 'Ball and Chain' en Miami, Florida. El negocio ha prestado su fachada para que el equipo realizase este mural en el que también han escrito la frase "This is art".

Aston Martin buscará mejorar su resultado en el Gran Premio de la Emilia Romagna. Llevarán un nuevo paquete de mejoras con el objetivo de que el equipo vuelva a estar cerca de la disputa de los primeros puestos.

This is art.

Last week, we transformed some of Miami’s most iconic areas into a moving gallery - touring our F1 show car through the city encased in a glass display and creating a mural at @BallAndChainBar in Little Havana. pic.twitter.com/RzarkobUiw