La frase del nuevo fichaje de Aston Martin que da alas a Fernando Alonso: "Mientras crecemos..."

Enrico Cardile, el último fichaje de la escudería de Silverstone, dice que necesitarán "tiempo" para llegar a lo más alto pero durante ese tiempo esperan ya conseguir buenos resultados.

Aston Martin sigue dando pasos hacia adelante con incorporaciones galácticas del paddock de la Fórmula 1. Primero fue Adrian Newey y ahora ha comenzado su trabajo Enrico Cardile, otro de los ingenieros más experimentados de la parrilla y que promete resultados con la nueva normativa.

Porque aunque asume que necesitarán tiempo para llegar a lo más, sabe que lograr resultados por el camino es lo que desea Fernando Alonso. Sobre todo en un 2026 en el que se introducirán nuevas normas.

Así lo dice Cardile en una entrevista publicada por Aston Martin: "Necesitaremos tiempo para crecer y mientras crecemos, lo daremos todo para conseguir grandes resultados".

"En Andy Cowell, he encontrado a un ingeniero muy riguroso, prestando atención a cada detalle del proceso y la forma en la que hacemos las cosas, guiándonos para ser el mejor equipo de la parrilla. La gente está muy abierta para enfrentarnos a estos desafíos juntos y para cambiar la forma de hacer las cosas", dice el que fuera ingeniero de Ferrari.

Cree en el proyecto de Aston Martin al 100%: "Estoy encantado de haber empezado a trabajar con Aston Martin, es muy emocionante ser parte de este equipo, porque creo firmemente, que tiene todo lo que se necesita".

Y por último explica cuáles serán sus funciones dentro de la renovada fábrica: "Mi trabajo es supervisar el desarrollo del coche, seguir de cerca el rendimiento, aerodinámica, el diseño del coche, las pruebas, básicamente todas las actividades desde la idea hasta el circuito".