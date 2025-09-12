Ahora

El escuadrón fantasma, los francotiradores de Netanyahu que asesinan gazatíes bajo su propio criterio

Los detalles El escuadrón, que está formado por israelíes, pero también por franceses, italianos o estadounidenses, disparan desde al menos un kilómetro de distancia y no distingue entre civil y combatiente.

Ejecuciones a sangre fría en Gaza. A civiles y sin orden directa de que así sea. Así es como opera el 'escuadrón fantasma', unos francotiradores del Ejército israelí que disparan bajo su propio criterio mientras se jactan de ello.

La prueba es un vídeo en el que disparan, mientras lo comentan, a Mohammaed Doghmosh. Su hermano Salem, de 19 años, acude para recoger su cuerpo y el resultado es el mismo, un disparo contra él. "Le dejé acercarse. Se agachó para cogerlo y le disparé y le di en la cabeza", comenta su asesino sin pudor.

Más tarde llegaba su padre, al que le esperó el mismo destino. Venían y trataban de llevarse los cuerpos y alguien del escuadrón le disparó. "Literalmente su brazo se fue volando y asumimos que no iba a sobrevivir", añaden.

Este escuadrón está formado por israelíes, pero también hay franceses, italianos o estadounidenses. Generalmente, disparan a una distancia de unos 1.200 metros, de ahí este símbolo.

Uno de sus componentes es un hombre estadounidense de 24 años que confiesa que el único criterio para matar es que hayan traspasado una línea imaginaria que ellos establecen: "Hay una línea divisoria que definimos. Ellos no saben cuál es".

Y, por si fuera poco, los vídeos de los asesinatos son publicados por ellos mismos en redes sociales. Un patrón de asesinatos a distancia, deliberados, que no distinguen entre civiles y combatientes.

