Sánchez confirma que España participará en el refuerzo del flanco oriental de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"

El contexto La OTAN desplegará un sistema "centinela oriental" para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa, según Mark Rutte. Un sistema que incluirá recursos de aliados, como Dinamarca, Francia, el Reino Unido o Alemania. Además, Zelenski se ofrece para entrenar a los soldados polacos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España participará con medios aéreos en el nuevo dispositivo de seguridad de la OTAN en el flanco Este de Europa, denominado 'Centinela oriental'. Este dispositivo, anunciado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, busca reforzar la seguridad ante desafíos como el uso de drones. Sánchez ha asegurado que los medios aéreos españoles se sumarán a los ya desplegados en Letonia, Lituania y otros países, permaneciendo allí el tiempo necesario. Esta decisión responde a recientes incidentes con drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, destacando la importancia de la cooperación aliada.

"Putin no nos va a amedrentar". Así se ha expresado el presidente del Gobierno en relación a las invasiones por parte de drones rusos del espacio aéreo de la Alianza y al nuevo dispositivo que esta va a poner en marcha para reforzar su flanco este.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez ratifica que España participará en ese nuevo dispositivo de la Alianza con medios aéreos que se sumarán a los que ya tiene desplegados en Letonia, Lituania y otros países y asegura que "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".

Sánchez se refiere en su mensaje a la nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' anunciada este viernes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y explicó que incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos asociados al el uso de drones.

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

España participa desde 2004 en la misión 'Persistent Effort: policía aérea del Báltico' en la que aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. El pasado 1 de agosto desplegó ocho Eurofighter en el marco de la misión en Lituania.