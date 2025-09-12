Navajas, bates de béisbol y hasta una hoz: la brutal batalla campal entre los Marinkovich y los Georgevich por una feria junto al Bernabéu

Equipo de Investigación aborda en este vídeo todos los detalles de la batalla campal en un colegio cercano al Bernabéu que enfrentó a dos clanes rivales de feriantes, los Marinkovich y los Georgevich.

El ejemplo de lo que ocurre si alguien rompe la 'ley del feriante' lo encontramos en un colegio religioso cercano al Santiago Bernabéu en la víspera de su fiesta de fin de curso.

El lugar se convierte en campo de batalla. A plena luz del día, se libra una guerra por el control de la feria en la capital. Un portero ve cómo dos grupos se pegan "con todo lo que tenían: barras de hierro, se tiraban piedras, tenían incluso algún objeto punzante". Así lo atestiguan también los vídeos de los vecinos.

Cuando llega la policía hay 11 heridos, tres graves. "Si no se llega a actuar con inmediatez, seguramente podríamos estar hablando incluso de algún muerto", apunta un policía en el vídeo sobre estas líneas.

El agente apunta que es "sorprendente" la agresividad con la que se enfrentan estos dos clanes. De hecho, según el atestado policial, llevaban barras de hierro, navajas, bates de béisbol y hasta una hoz.

Ese día, la Policía identifica y detiene a 32 feriantes. Catorce de ellos pertenecen a un conocido clan: el de los Marinkovich.

El policía explica que, minutos antes de la riña tumultuaria les llega la información de que los Marinkovich iban a montar las atracciones y que el clan de los Georgevich iba a ir "a intentar que no montase, ya que consideraban que ellos son los que tenían que montar en ese distrito".

Los Marinkovich declaran que, sin mediar palabra, son atacados al grito de "matadlos". Se trata de un enfrentamiento que, según el agente, se remonta por lo menos desde 2018 y se debe a que "los Marinkovic no respetan un acuerdo verbal establecido desde hace años por los más veteranos".

"Una pelea, no pasa nada"

Equipo de Investigación pregunta sobre esto a Jorge Georgevich, que desmiente lo declarado por los Marinkovich y lo reduce a "una pelea". Sobre el miembro del clan rival que acabó con un dedo amputado, afirma que "en una pelea puede pasar de todo. Se pierde

y se gana". Además, sostiene que su hijo sufrió una puñalada en la pierna y su hermano un corte en la cabeza.

"Si nos buscan los problemas, pues alguna vez nos encuentran. No hay más", comenta tajante Georgevich, que asegura que aquella feria "era nuestro sitio, y nuestro pan, tienes que ir a defender tu pan".

