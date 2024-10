Franco Colapinto no tiene asiento para el año que viene en la Fórmula 1. Audi parece ser su única opción, pero los de Mattia Binotto no se deciden a pesar de las constantes ofertas que llegan desde Williams. James Vowles quiere cederle a toda costa.

Y el argentino no quiere que le vuelvan a preguntar por su futuro. Está harto. En palabras que recoge 'SoyMotor', ha apuntado que lo importante es disfrutar de estas últimas carreras.

"Seguro que vendrán cosas buenas para el futuro, pero no sé, porque está todo muy complicado. Ahora estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Para unos años más adelante vendrán cosas buenas. Estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única la que he tenido y estoy trabajando para mejorar", explica Franco.

Y pide que no le pregunten más: "Me preguntan todo el tiempo por mi futuro y me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea de qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora".

Está convencido de que merece una oportunidad en otro equipo: "La verdad que estoy con ganas de demostrar que he llegado para quedarme y que me merezco un asiento para los años que vienen. Estoy enfocado en lo que queda de este año y en la oportunidad que he tenido".

Porque en Williams no hay sitio. Su alineación es estelar para el año que viene: Carlos Sainz y Alex Albon.