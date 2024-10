Franco Colapinto se ha metido en un buen lío. Williams ha presentado un 'merchandising' especial sobre él y el piloto ha pedido a sus fans argentinos que no lo compren porque es demasiado caro. Un terrible comentario que podría traerle problemas con su propio equipo.

En declaraciones al medio 'Corazón de F1' ha pedido a sus seguidores que no compren estos productos: "Lo único que espero es que no se fundan comprando esas boludeces, porque después me hacen calentar...".

"Williams pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después los argentinos se vuelven locos y les hacen 'out of stock'. Lo dejan sin 'stock' y después estamos comiendo arroz por dos meses, boludo. Que compren las cosas truchas, esas que son baratas", ha continuado el piloto argentino, compañero de Alex Albon.

Y al percatarse de que se estaba metiendo en un lío, terminó la entrevista cambiando de opinión y pidiendo que sí compraran sus artículos directamente desde la web oficial de Williams.

"Nada, mejor compren lo de Williams, compren lo de Williams. Me van a matar, yo promocionando lo trucho...", cierra Franco.