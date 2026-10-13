La Fórmula 1 regresa a África: se correrá durante 10 años en Ruanda

El 'Gran Circo' ha anunciado su retorno al continente africano tras más de tres décadas fuera del calendario.

Este martes la Fórmula 1 ha anunciado que a partir de 2030 volverá el Gran Premio de África al calendario del 'Gran Circo'.

Lo hará tras más de treinta años de ausencia ya que desde 1993, con el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami, el continente estaba huérfano de F1.

El Gran Premio de África se correrá en un nuevo circuito permanente en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital de Ruada, Kigali.

El acuerdo es por 10 años, aunque se desconoce con exactitud cuando arrancará ya que dependerá de cómo avancen las obras del trazado.

Con esta decisión, que ha apoyado el Gobierno de Ruanda con un programa de inversiones en infraestructuras deportivas y turísticas, la Fórmula 1 visitará todos los continentes en un año natural.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, se ha congratulado del acuerdo: "Es un hito para la F1. Con Ruanda, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados. África es la casa de más de 100 millones de aficionados a la F1".

"El hoy es de África. Durante más de tres décadas el primer campeonato de automovilismo del mundo ha competido sin nuestro continente. Eso cambia ahora. Este circuito y el nuevo aeropuerto internacional generarán empleo, habilidades, turismo y oportunidades de negocio para toda la región", ha añadido Paul Kagame, presidente de Ruanda.