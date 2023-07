Fernando Alonso es, para muchos, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y sus números no son para menos. A sus 41 años, el ovetense ha logrado 32 victorias, 104 podios, 22 poles, 23 vueltas rápidas, 2.198 puntos y 2 campeonatos del mundo.

Sin embargo, todo ello deriva de aquella memorable primeravictoria en el GP de Hungría 2003, cuando Fernando, de la mano de un Renault que no era ni de lejos el mejor monoplaza, logró una pole histórica en el trazado húngaro.

Gracias a esa pole y a una espectacular salida en la que consiguió cierta ventaja, el ovetense logró su primera victoria en el 'Gran Circo' un 24de agosto que quedará en la retina de los aficionados para siempre.

Por ello, la propia Fórmula 1 ha recordado, a través de sus redes sociales, la primera victoria del español con un mensaje muy directo: "Hace 20 años. Y sigue estando fuerte".

Una publicación que tiene un porqué, y es que este año Fernando cuenta con un monoplaza que puede permitirle volver a lo más alto. Más aún si se tiene en cuenta que las características del trazado se adaptan a la perfección a las prestaciones del Aston Martin.

Twenty years ago. 20! And still going strong 💪#HungarianGP@alo_oficialpic.twitter.com/n0N4dKFt3h