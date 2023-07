Después de una semana de parón sin Fórmula 1, el 'Gran Circo' vuelve y lo hace de la mano de uno de los Grandes Premios más esperados por los aficionados: el GP de Hungría.

Un trazado que siempre deja sorpresas, más aún si Fernando Alonso cuenta con un coche competitivo que le permite pelear de tú a tú contra Max Verstappen.

Y es que, si bien es cierto que el neerlandés está cuajando una temporada que roza la perfección y que apunta a ser de récord, el de Hungaroring es un trazado que promete igualdad y, sobre todo, espectáculo.

Por todo ello, la Fórmula 1 ha querido recordar, a través de sus redes sociales, los cinco mejores momentos de toda la historia en el circuito húngaro. Un top en el que reina, como no podía ser de otra manera, el piloto asturiano.

Precisamente la primera posición del top la ocupa la férrea defensa que Fernando realizó sobre Lewis Hamilton en el año 2021. Gracias a la cual, además, su compañero Esteban Oconganó aquella carrera.

Asimismo, la tercera posición del ránking también es para el español. Esta vez, se trata de la histórica batalla que tuvo contra Michael Schumacher allá por 2006.

Una lucha en la que, caminando sobre las aguas, Fernando le demostró a Michael, con un espectacular adelantamiento por el exterior de la curva 5, que el rey de Hungría había llegado para destronar al 'Káiser'.

Por otro lado, el resto del top lo completa la batalla entre Hamilton y Verstappen en 2019, la lucha entre Piquet y Senna de 1986 y, por último, la pelea entre Schumacher y los McLaren en 1998.

