Son 22 los puntos de diferencia que hay entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en el mundial de Fórmula 1. Se han ido reduciendo de manera considerable en las últimas carreras.

Y Ferrari sigue sin decir de manera pública cuál de sus dos pilotos es el número 1 del equipo. El último en hablar sobre ello ha sido Laurent Mekies, uno de los jefes de la escudería.

Sus elogios al español han sido constantes: "Tiene mucha razón al decir que ha hecho grandes progresos desde el inicio de la temporada. No ocultamos a principios de año que, naturalmente, el coche no se adaptaba muy bien a él".

"Tuvimos que trabajar mucho con él, con sus ingenieros y con todo el mundo en Maranello para asegurarnos de que le podíamos dar algo con lo que se sintiera más cómodo. Y estas cosas llevan tiempo", ha afirmado en 'Motorsport'.

Pero estas mejoras no le convierten en el líder del equipo: "¿Hace esto que alguien sea un líder o no? No, no lo hace, no es lo que determina si se es un líder".

"Sabemos que tenemos dos pilotos muy, muy buenos. Los tratamos de manera que podamos maximizar nuestras posiciones en el campeonato y los queremos tan rápidos como sea posible", finaliza.

Ferrari no se posiciona... al menos de manera pública. La diferencia entre sus dos pilotos es ahora mínima. El problema es que la distancia con Max Verstappen ha aumentado tanto que luchar por el mundial parece muy complicado en estos momentos.