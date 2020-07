Durante la tarde del jueves saltó la noticia. Fernando Alonso y Renault habían llegado a un acuerdo... que sentaría al piloto asturiano esta misma temporada en el coche de Daniel Ricciardo, según adelantó 'La Ser'.

El piloto fue el primero en reaccionar en redes. "Os cuento e informo que voy a correr las 500 Millas de Indianápolis", escribió en su cuenta de Twitter. La prueba del óvalo se celebrará el 23 de agosto por lo que parece complicado compaginar ambas competiciones.

Y según publica 'Motosport', el equipo Renault también ha desmentido esta información... con un matiz importante. Desde la escudería gala afirman que es un "sinsentido" que Alonso sustituya a Daniel Ricciardo esta misma temporada.

Sin embargo, guardan silencio con respecto al próximo curso 2021, que podría significar, ahora sí, el regreso del español al equipo con el que se proclamó campeón del mundo.

Cyril Abiteboul, director del equipo galo, ha reconocido que "están hablando con varios pilotos, entre ellos con Fernando Alonso", explicando que la temporada que viene será "otra historia".

Alonso tiene una oferta sobre la mesa de Renault. Y considera que es una buena propuesta. Pero no participará en el 'Gran Circo' en esta temporada que precisamente ha arrancado hoy con el GP de Austria.

Las 500 Millas de Indianápolis y la Triple Corona es su ansiado objetivo para este curso. La Fórmula 1 deberá esperar... al menos un año más.

El visto bueno de Ocon

En la rueda de prensa del jueves, previa a la carrera de Austria, Esteban Ocon, que será piloto de Renault en 2021, aseguró que "le encantaría" tener a Fernando como compañero en el equipo del rombo.

"Me lo preguntan mucho y siempre respondo honestamente, aunque mi elección personal no tiene nada que ver con lo que suceda al final. Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco. Él es el que luchó contra Michael Schumacher y dio mucho a este deporte", explicó.

"No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz", declaró Ocon, que está como loco por compartir box con el bicampeón.