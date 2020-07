A Esteban Ocon no le importa la opinión del jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul. Él sí quiere a Fernando Alonso en el equipo galo y lo ha dejado muy claro con unas declaraciones que han revolucionado el mundo de la Fórmula 1.

"Me lo preguntan mucho y siempre respondo honestamente, aunque mi elección personal no tiene nada que ver con lo que suceda al final. Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco. Él es el que luchó contra Michael Schumacher y dio mucho a este deporte", contesta el francés.

"No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz. No sé si Abiteboul conoce mi opinión, lo hablaremos luego", bromea.

Al piloto "le encantaría" compartir equipo con el bicampeón de la F1: "Diría que me encantaría correr junto a Alonso porque es algo que querría experimentar. Te mides frente a los compañeros, ningún piloto es perfecto y siempre puedes mejorar. No sé si se unirá o no con nosotros, pero definitivamente, si pudiera volver conmigo, estaría muy feliz".

Abiteboul soltó un rotundo "no" cuando le preguntaron este mismo miércoles sobre el posible fichaje del asturiano, pero Ocon no está de acuerdo. Sebastian Vettel y Valtteri Bottas también están en las quinielas. La decisión de Renault llegará en las próximas semanas.

Fichado, según 'La Ser'

En la tarde de este miércoles la 'Cadena Ser' ha adelantado que Fernando Alonso y el equipo Renault han llegado a un acuerdo para volver a unir sus caminos a partir de la temporada que viene.

El anunció se hará la semana que viene y, por fin, el asturiano estará de vuelta en la Fórmula 1. La mejor noticia para todos los aficionados en España al 'Gran Circo'.