Fernando Alonso se va a sentir muy mayor: ¡Ojo a la sentencia del 'rookie' del año sobre él!

Racing Bulls guarda un talento puro. Isack Hadjar se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada 2025 de Fórmula 1. En un año marcado por el debut de hasta cinco competidores, el francés está sobresaliendo gracias a actuaciones como Mónaco y España.

El joven de 20 años se encuentra noveno en la clasificación de pilotos y ha intercambiado impresiones sobre la enorme brecha de edad que hay en la parrilla. Por un lado, esta generación de debutantes que él encabeza y por otro, la presencia de veteranos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

De ambos ha hablado el parisino en una entrevista para 'Mundo Deportivo'. Hadjar confiesa su alucinación por competir contra el de Aston Martin, aunque reconoce ser fan de él en una etapa muy especial: "Es raro porque estaba en F1 cuando no había nacido".

"Cuando estaba en Ferrarifui un gran fan. Es muy extraño, pero al mismo tiempo doy todo lo que tengo contra él cuando coincido en pista. He estado contra él en Jeddah, creo. Es genial luchar contra gente así, es increíble", ha declarado el francés.

Asimismo, el galo reconoció también su admiración a Hamilton, pero al ser cuestionado si el británico le ha 'apadrinado', este ha demostrado la rebeldía típica de un joven: "Tampoco me da muchos porque todavía somos rivales. Si necesito consejos, les pregunto, pero no necesito ayuda. No me gusta preguntar por ayuda. Me gusta aprender solo".