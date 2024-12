Fernando Alonso señala cuándo ha tenido el mejor coche: "En 25 años compitiendo..."

"Estoy acostumbrado a no tener el mejor coche"

Abu Dabi será la 24ª y última cita del Mundial de Fórmula 1 esta temporada. Durante la rueda de prensa previa al fin de semana en Yas Marina, a Fernando Alonso le han preguntado por la exigencia que supone un año tan largo.

El asturiano, que ha pasado de ocho podios en 2023 a luchar por entrar en Q3 en 2024, ha reconocido que la cantidad de carreras le impide perder la motivación.

"No ha sido difícil mantenerse motivado, porque cada dos semanas tienes la oportunidad de hacerlo un poco mejor que el fin de semana anterior. Este calendario no te permite descansar, o tener tiempo para pensar, estás continuamente compitiendo, así que sí, no ha sido difícil conseguir motivación", ha explicado.

Eso sí, reconoce que la falta de objetivos le han lastrado en el último tercio de año: "El campeonato terminó para nosotros después del verano, estábamos quintos en el mundial de constructores, sin amenazas por detrás, sin nada que hacer delante. Las siete u ocho carreras restantes han sido un poco largas, porque estás luchando por nada".

Y es que a pesar de, según él, no haber tenido el mejor coche ni en los años en los que ganó sus dos Mundiales de Fórmula 1, su garra sigue intacta.

"En cierto modo, estoy acostumbrado a no tener el mejor coche. Creo que solamente lo he tenido una vez, en Toyota en el WEC, en 25 años compitiendo, así que siempre estoy motivado", ha señalado.