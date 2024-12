Fernando Alonso se mofa del ranking de la F1: "Es inútil..."

No está en el top 10

La Fórmula 1 publica después de cada carrera su particular ranking en el que varios expertos ponen nota a todos los pilotos. Y Fernando Alonso, en el global de la temporada 2024, no está entre los diez primeros. Y eso que en la clasificación general es noveno en puntos. El primero de los mortales que no está en McLaren, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Y en la previa de la última carrera del año, en Abu Dabi, el piloto asturiano se ha mofado de estos ranking. Los ha calificado como "inútiles".

"A veces lo veo en los medios, ya sabes, pero esto es inútil. Cuando veo que no estoy en la lista, pienso, no sé en qué posición estoy, solo veo el top 10 y luego no estoy allí y estoy noveno en el campeonato de pilotos con el séptimo u octavo coche más rápido...", ha expresado el piloto de Aston Martin ante los medios en el circuito de Yas Marina.

No entiende que Max Verstappen y Lando Norris lleven los mismos puntos: "Creo que Lando y Max están empatados en puntos, así que...".

"Cuando ves eso, no prestas más atención", dice para cerrar Fernando.

Hay varios pilotos con menos puntos en el mundial que están por delante de Alonso en esta particular clasificación: Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg. Y a pesar de que Max ya se ha proclamado campeón del mundo y sin tener el coche más dominante, los expertos colocan a Norris a la par: ambos con 8,2 puntos.