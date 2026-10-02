Enfado morrocotudo de Fernando Alonso: "Le prestáis demasiada atención a tonterías"

Al bicampeón del mundo de Fórmula 1 se le ha visto visiblemente molesto cuando le han preguntado por los gestos que ha realizado a bordo del AMR26.

A pesar de que las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sepang se hayan desarrollado favorablemente para Aston Martin, Fernando Alonso no ha salido del todo contento ante los medios.

Tras quedar 14º y 15º en los FP1 y FP2 respectivamente, el asturiano se ha molestado cuando le han preguntado por los gestos que ha realizado cuando pilotaba el AMR26.

Estos se podían entender como molestias fruto de las vibraciones del monoplaza, pero el bicampeón de F1 lo ha desmentido.

"Yo no hago nada, le prestáis demasiada atención a tonterías", ha señalado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

De hecho, Pedro de la Rosa, embajador de la escudería británica, también ha asegurado que dichos gestos carecen de importancia ya que se pueden deber a "muchas cosas".

"Puede ser por el calor para encontrar algo de aire fresco. También al hablar por la radio, por si mueve las manos. No lo sabemos", ha señalado el expiloto.