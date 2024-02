Cómo hubiera cambiado la película del 'Gran Circo' si hace una década se hubieran desarrollado los hechos tal y como los desveló Fernando Alonso en una entrevista en la 'Ser' en 2026.

Para contextualizar, nos situamos en 2014. Fernando Alonso afronta su última temporada con Ferrari y su futuro es una absoluta incógnita. Lo que terminó con una firma con McLaren-Honda pudo haber virado a una rúbrica con Mercedes y un desembarco en el equipo más dominador -en la 'era híbrida'- de la historia de la F1.

Toto Wolff, tal y como explicó el asturiano, le propuso a Ferrari un intercambio entre el bicampeón y Lewis Hamilton, pero la 'Scuderia' rechazó confiando en que Alonso renovaría hasta 2019... pero terminó haciendo las maletas rumbo a Woking.

"Sí, sí que hubo esa oferta. Se dieron las circunstancias para esa idea pero Ferrari no quiso en ese momento, estaba en plena negociación conmigo para renovar hasta 2019. No me propusieron esperar a que el contrato de Hamilton acabase, y al final no me convenció la oferta de Ferrari por lo que decidí irme a McLaren Honda. No sé si Hamilton lo sabía", señaló el ovetense dos años después.

"Creo que en Ferrari acabé un ciclo, habíamos hecho tres subcampeonatos del mundo, los cambios que se estaban produciendo eran grandes, así que creo que era mi momento de irme por la puerta de delante, según creo. Quería tener una ilusión y un proyecto nuevo. El estar en paz contigo mismo, saber lo que quieres es fundamental y en Ferrari no lo estaba, no creía en nada porque sabía que íbamos a ser subcampeones, el año pasado fueron terceros. Quería un proyecto nuevo y el de McLaren Honda era el más convincente", añadió.

Al final, Alonso terminó probando la lona con McLaren-Honda mientras que Lewis Hamilton sumó seis títulos con Mercedes y Sebastian Vettel terminó por encallarse en Ferrari.

Ahora, 10 años después, el británico cumplirá su sueño de correr para Ferrari mientras que, según la 'BBC', Fernando Alonso es uno de los favoritos para sustituirle en Brackley. ¿Pondrá el tiempo a cada uno en su sitio?