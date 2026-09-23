El Tribunal Supremo confirma cuatro años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual

La Sala de lo Penal ha rechazado la absolución planteada por el jugador, que alegaba se comportó bajo un error vencible acerca del consentimiento de la mujer.

Se rebaja de 50.000 a 25.000 euros la indemnización

Este miércoles el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel para el futbolista Santi Mina.

Al gallego, condenado en mayo de 2022, se le atribuye un delito de abuso sexual a una mujer en julio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería)

Según los magistrados, "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza".

La Sala de lo Penal ha rechazado la absolución planteada por Mina, que alegaba se comportó bajo un error vencible acerca del consentimiento de la mujer.

Los jueces consideran que el relato del delantero no contiene ningún elemento que permita afirmar que el acusado recibió una manifestación de consentimiento que interpretó de forma equivocada.

Eso sí, se ha rebajado de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por el daño moral causado a la víctima.

Santi Mina se encuentra sin equipo desde agosto de 2023 después de que el Celta de Vigo decidiera rescindir unilateralmente su contrato tras ser condenado.