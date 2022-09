Fernando Alonso no pudo aprovechar la ocasión que se le presentaba en el GP de Italia. Con nueve sancionados, entre ellos Hamilton, Sainz, Verstappen y Sergio Pérez, el asturiano afrontaba la clasificación de Monza con la esperanza de poder salir entre los tres primeros para la carrera en el templo de la velocidad.

Con la esperanza de salir tras Leclerc y Russell, o incluso por delante del piloto de Mercedes. Pero no, no fue así, y es que Fernando no pudo llevar a la 'qualy' lo mostrado en los Libres 3 transalpinos.

Fue en Q3 cuando llegó la hora de la verdad. Salió con el resto, con neumático nuevo. Sin rebufo posible, porque Ocon se quedó fuera en Q2 y dejó a Fernando solo ante el peligro, Alonso de repente entró a boxes sin pasar por la línea de meta.

Una ocasión perdida. Luego, de nuevo a pista. En esta ocasión sí cruzó la línea de meta, pero la vuelta que realizó fue anulada por dirección de carrera. El motivo, que se salió en la curva 7 y no respetó los límites de pista.

El crono le habría dado para ser octavo. Para, tras las sanciones, arrancar cuarto el GP de Italia tras Leclerc, Russell y Norris.

Ahora, además de a ellos, tendrá delante a Ricciardo y a Pierre Gasly. Al final, y tras las dudas iniciales, sale séptimo.

Serán 53 las vueltas que tendrán que completar todos en Monza par aver la bandera a cuadros. Alonso lleva diez carreras consecutivas puntuando, y en Italia busca la undécima para continuar con su escalada en el Mundial.