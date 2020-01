Red Bull Honda ha hecho oficial la renovación de su piloto Max Verstappen hasta 2023. El piloto holandés que con tan solo 18 años, y en su debut con la escudería austriaca, consiguió su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Estoy realmente feliz de haber extendido mi unión con el equipo", declaró Max. "Red Bull creyó en mí y me dio la oportunidad de empezar en la Fórmula 1, por lo que siempre les he estado muy agradecido. Con el paso de los años me he acercado cada vez más al equipo y, además de la pasión de todos y el rendimiento en la pista, también es realmente genial trabajar con un grupo tan grande de personas", declaró Verstappen.

Christian Horner, director del equipo Red Bull, celebró la continuidad de su piloto estrella con palabras de halago hacia él: "Es una noticia fantástica para el equipo renovar nuestro acuerdo con Max hasta la temporada 2023. Con el desafío de las nuevas reglas de 2021, será clave la continuidad en tantas áreas como sea posible. Max ha demostrado lo valioso que es para el equipo, cree en la asociación que hemos forjado con nuestro proveedor de motores Honda, y estamos encantados de haber ampliado nuestra relación con él".

Es otra de las futuras primeras espadas que estampa su firma en un contrato que va más allá de 2020. La primera fue Charles Leclerc, que seguirá vinculado con Ferrari para liderar a la 'Scuderia' en el cambio de reglas previsto para 2021. Por tanto, son dos, tres contando con Renault y Esteban Ocon, los pilotos que saben dónde estarán dentro de un año.

El que aún no lo sabe, porque ni tan siquiera está ni estará el próximo curso, es Fernando Alonso. El asturiano ha expresado su deseo de volver a la F1 en 2021, con el cambio de reglas, y ya hay varios asientos a los que no puede acceder, siendo dos de ellos los de coches previsiblemente ganadores.

Eso sí, la permanencia de Verstappen en Red Bull puede ser incluso que le venga bien al asturiano, pues es un piloto menos dentro de la fiesta que se espera de cara al mercado de Fórmula 1. Así pues, en caso de que Lewis Hamilton se vaya a Ferrari, en Mercedes no podrán acudir al holandés... y a saber si echa mano del propio Alonso.

Todas las puertas están abiertas de cara a 2021, pues Carlos Sainz también es otro de los nombres que suena para ocupar otro de los grandes asientos de la futura F1. El madrileño podría ocupar un volante en Ferrari o seguir en McLaren, o a saber qué más puede pasar.

Fernando Alonso dijo en su día a Martin Brundle, según el expiloto claro está, que volvería a la F1 en 2021. Además, piensa que el equipo en el que podría terminar es Renault.