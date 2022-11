Este martes será el día en el que Fernando Alonso se suba por primera vez al Aston Martin después de acabar su etapa en Alpine con otro abandono. Sin embargo, el ovetense no quiso esperar más y tras acabar la carrera en Abu Dhabi, se marchó hacia el 'hospitality' del equipo británico.

Este lunes también ha estado junto al equipo en el box, viendo como trabajan los mecánicos. Le harán el asiento a su medida y ya mañana, vestido con un mono negro, dará las primeras vueltas subido en el coche verde.

"Tengo ilusión del lunes hacer el asiento, empezar un nuevo proyecto que siempre es ilusionante", declaraba Fernando. Pero también tiene claro que en el test que hará con el monoplaza será mas importante encontrar la comodidad que el rendimiento.

"Será importante, pero no tanto en términos de rendimiento, ya que el coche será muy diferente para todos el año que viene. En cuanto a confort, asiento, volante, botones y cosas que me gustaría cambiar, es genial tener un día así con el coche, por lo que tengo muchas ganas de que llegue", asegura.

Fernando Alonso is getting settled in at Aston Martin. Full garage tour this morning with Tom McCullough (not pictured). #F1 pic.twitter.com/XgJfKzGOl0