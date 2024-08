El GP de Alemania del 25 de julio de 2010 fue "uno de los días más tristes" de la vida de Felipe Massa. Cuando marchaba primero, sonó el famoso "Alonso es más rápido que tú" en la radio del brasileño, una clara orden de Ferrari para que dejara pasar al asturiano, que entonces se disputaba el título con Sebastian Vettel.

Todo ocurrió un año después de que en la Q3 de Hungría una pieza de un BrawnGP golpease su casco, le provocara una pérdida de conocimiento y acabara contra las protecciones.

Ahora, Massa ha recordado cómo le "negaron la victoria": "Nadie me dijo que no era el mismo. Obviamente, me criticaron mucho en la prensa porque después de mi accidente, no volví a ganar una carrera en Fórmula 1, pero me quedé cerca varias veces"

"Desafortunadamente, se me negó la victoria en Alemania, el 25 de julio de 2010, el día que hacía exactamente un año de mi accidente en Hungría", ha añadido en declaraciones a 'Motorsport'.

"Fue uno de los días más tristes de mi vida. Después de eso, viví un periodo diferente, porque ya no tenía más un coche competitivo para luchar por victorias, como sí tenía antes", ha zanjado.

15 años después de un accidente que pudo acabar en tragedia, Massa no cree que lo ocurrido le cambiara: "No siento que nada haya cambiado, en el sentido de cómo era antes y cómo soy hoy. Sí puedo decir es que hoy respeto mucho más la vida, tanto la mía como la de los demás. Nunca piensas que vaya a pasar nada, pero cuando pasa, valoras mucho más la vida. Yo valoro la mía al 100%, la agradezco cada día y espero tener mucho camino por delante para seguir disfrutando y pilotando, qué es lo que me gusta hacer".