Bombazo completamente inesperado en la Fórmula 1. Aston Martin ha anunciado el fichaje de Fernando Alonso para la próxima temporada. Lo ha hecho en sus redes sociales a eso de las 10 de la mañana de este lunes.

"Estamos encantados de anunciar que el dos veces campeón de la Fórmula 1 se une al equipo para la próxima temporada en un contrato multianual", ha anunciado Aston Martin.

A Alonso le quedaba esta temporada de contrato con Alpine, equipo con el que regresó a la competición. Y a pesar de que muchas informaciones apuntaban a que la renovación estaba en marcha, el asturiano correrá con Aston Martin.

La semana pasada Sebastian Vettel anunciaba su adiós a la Fórmula 1 y quedaba ese asiento libre. Lawrence Stroll, jefe del equipo, nunca ha escondido que su intención era que Alonso corriera con ellos. Y así será.

"Conozco y admiro a Fernando desde hace muchos años y siempre ha estado claro que es un ganador comprometido como yo", ha dicho el jefe de Aston Martin.

Una escudería, a priori, inferior a Alpine, con un programa para ganar mucho más a largo plazo. De hecho Aston Martin es penúltimo en el campeonato, sólo por delante de Williams con 20 puntos.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether