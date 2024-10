A pocos le resultará sorprendente conocer que Fernando Alonso ha estado muy cerca de fichar por Red Bull en distintas etapas de su carrera.

Protagonistas del frustrado acuerdo como Christian Horner, Adrian Newey o el propio Alonso han hablado de ello en algunas ocasiones.

Sin embargo, nadie ha entrado tanto en detalle como lo ha hecho el asturiano en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha recordado la reunión que tuvo con las dos piezas clave de Red Bull tras el GP de Bélgica 2008 en el aeropuerto de Heathrow.

"En 2008, tuve algunos momentos en los que me podía haber ido a Red Bull. Uno de ellos fue cuando dejé McLaren tras 2007, después de aquella temporada encontré diferentes opciones. Me reuní con Adrian y Christian en el aeropuerto de Heathrow y en 2008, fue cuando estuvimos más cerca. Estábamos en Spa, me acuerdo perfectamente, en un parking, sentados en los asientos de atrás, de noche, hablando de esa posibilidad", ha explicado.

"Estaba muy cerca de Ferrari. Si no iba a ser en 2009, estaba seguro de que sucedería en 2010 y fuimos por ese camino, y ellos cogieron a Sebastian. Es fácil decirlo ahora, pero en 2008, Red Bull sólo había conseguido un podio de Coulthard en Mónaco, eran una compañía de bebidas energéticas. Gran equipo, grandes personas, pero predecir que ganarían ocho títulos en la próxima década, no estaba garantizado", ha añadido.

Finalmente, el deseo de Alonso de vestir de rojo frustró un fichaje que con toda seguridad le hubiera deparado alguna corona más. Sin embargo, tal y como él mismo afirma, no se arrepiente de ello: "No pienso mucho sobre eso, nunca, ni durante esos años ni ahora".