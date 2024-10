Fernando Alonso ha pasado por el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', días antes de que cumpla en México 400 carreras en el 'Gran Circo'.

El ovetense, a sus 43 años y con contrato hasta 2026, mantiene intacto el colmillo que le ha llevado a estar en la élite más de dos décadas.

De hecho, ese puede ser el elixir de su juventud: las ganas de ganar. Durante la citada entrevista, Tom Clarkson le plantea si le podría ganar al pádel, deporte que practica asiduamente Fernando, y en ese momento aflora la voracidad de Alonso.

"Ninguna oportunidad. Todo lo que hago es para hacer máximo daño a mis rivales. A veces tengo que aceptar que no puedo ganar, pero te pondré en la lista de gente con la que no voy a jugar a pádel en los próximos meses hasta que mejore mi nivel o si no lo puedo conseguir, no volveré a jugar contigo nunca, porque odio perder, tendré una mala noche si pierdo", señaló el asturiano.

Tal es la devoción del '14' por la velocidad que incluso en sus días de descanso compite contra sí mismo.

"Para mí, todo se trata de la velocidad. En vacaciones, en los resort de esquí, me llevo el cronómetro y cronometro el tiempo que tardo en bajar. No importa si es un buen estilo o un mal estilo, lo que importa es el tiempo", ha explicado.

"Si llegamos arriba y vemos a un grupo de personas ir algo lento, espero un poco más arriba, porque sino esa bajada va a ser más lenta. Suelo buscar no tener tráfico allí y cosas así, todo se trata de la velocidad en mi vida", ha añadido.