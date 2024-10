Fernando Alonso, a sus 43 años, cumplirá 400 carreras en Fórmula 1 este fin de semana en México.

Sin embargo, el piloto más experimentado de la historia de la Fórmula 1 no tuvo siempre esa idea en mente. De hecho, su plan a seguir era todo lo contrario.

Tal y como ha desvelado en el podcast 'Beyond The Grid', el ovetense, tras coronarse bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, quería correr tres años más con McLaren, volver a ganar y colgar el casco al término de su contrato en 2009.

"Cuando gané el campeonato en 2006 y llegué a McLaren, tenía un contrato de tres años: 2007, 2008 y 2009. Y estaba 99% seguro de que 2009 sería mi última temporada de F1. Ese era mi plan, un plan muy claro en mi cabeza. Gané el campeonato en 2005 y 2006, fiché por McLaren por tres años y ése era mi último contrato en mi cabeza", ha explicado.

¿Por qué no seguir si estaba en la cima?: "No lo sé. Quizás no había ninguna razón para ello, pero cuando firmé ese contrato, era un contrato de tres años y en mi cabeza, en ese momento, era como un contrato a largo plazo. Y, vale, tres años pueden parecer largos, pero éste es el último. Ya había cumplido mi sueño".

"Gané el campeonato dos veces. Esto iba más allá de mis imaginaciones más salvajes, ya sabes, ser campeón de Fórmula 1. Entonces, ¿qué más podía hacer aquí? Cuando firmé este contrato con McLaren, esperaba ganar más carreras y campeonatos, pero después de la Fórmula 1, hay una vida diferente fuera", ha añadido.

En aquel momento, sus metas a largo plazo con dos títulos de F1 ya en su vitrina eran distintas: "Más allá de las carreras, estaba pensando que tendría una familia y haría cosas normales, días normales. No creo que el Fernando de 2001 piense algo extraño sobre el Gran Premio 400, porque no estaba pensando demasiado en el futuro. Pero en 2007, seguro que sería una sorpresa".

Al final, su primera experiencia en Woking no salió tal y como se esperaba. La convivencia con Lewis Hamilton se enrareció y tan solo un año después de su fichaje volvió a Enstone.