Fernando Alonso está siendo, incluso por encima de Max Verstappen, el gran nombre de este comienzo de temporada de Fórmula 1. El asturiano está siendo el mejor para los expertos, y los fans lo han tenido claro en lo que a adelantamientos se refiere tanto en marzo como en abril. En Miami, nuevo show.

Nuevo show y primera línea de parrilla. Tras Sergio Pérez saldrá Fernando, en una salida que quién sabe si puede ser similar a Jeddah para ver a Alonso incluso liderar en la pista de Florida.

Todo, gracias a algo. No solo al gran coche que tiene, sino al entendimiento que hay con Aston Martin. Uno que no ha tenido en el pasado y que, por fin, parece ser que tiene.

Porque el equipo de Silverstone le escucha. Porque, tras los Libres 3, atendieron a lo que tenían que hacer para pasar de las dudas a tener un coche capaz de plantar cara a, de nuevo, los Red Bull y los Ferrari. Capaz de superar a Carlos Sainz, y también a un Charles Leclerc que cometió un error en el mismo lugar que en la segunda sesión de entrenamientos.

"Nunca tuve un coche tan rápido como ahora"

Así se lo confesó Alonso a Danica Patrick cuando acabó la clasificación y de paso dejar un recadito a Alpine: "Siempre he estado motivado y trabajando duro".

"Posiblemente el equipo que tenía detrás no reía en mi rendimiento, o en mi habilidad para configurar el coche y seguir adelante", insiste.

Posteriormente, lo confirma: "Nunca tuve un coche tan rápido como ahora. Yo no he cambiado, pero Aston Martin me ha cambiado por completo".

Segundo sale Alonso en Miami, y la opción de la 33 está, como siempre, presente. Más incluso si llueve, algo que podría suceder en la previa de la carrera en Florida.