Lando Norris fue el piloto del día en el GP de México. Y no es para menos, porque el joven inglés de McLaren terminó quinto en una prueba en la que, tras no tener tiempo en clasificación, salía en la posición 17.

Pero qué carrerón se marcó el británico. Qué ritmo tiene el monoplaza naranja. Y quién habría imaginado que esto iba a ser como está siendo tras ese arranque tan dubitativo en el Mundial. Pero gran trabajo han hecho en Woking, y por ello Norris hizo lo que hizo en el Hermanos Rodríguez.

Fue una exhibición. De adelantamientos. De prestaciones. De velocidad total en una prueba que en McLaren han comparado con, atención, la carrera de Fernando Alonso en el GP de Europa del 2012. En Valencia. En la que para muchos ha sido y es la mejor que ha hecho el bicampeón en sus 20 temporadas en la F1.

Alonso, del 11º al 1º en Valencia

Dicho día, Fernando arrancó undécimo para finalmente acabar ganando la carrera. Ese Ferrari corría, y a pesar de que en clasificación no pudo ser el domingo fue puro espectáculo.

Su velocidad fue total, y los abandonos de Vettel, Grosjean y Hamilton, con quienes luchaba por hacerse con el triunfo, hicieron que Alonso se dirigiera hacia una de las victorias más impresionantes que se le recuerdan.

"Es de las mejores actuaciones de todos"

Y en McLaren lo ven similar. Así lo ha dicho Andrea Stella, quien en su día compartió lugar en Ferrari con Fernando: "Esta carrera me ha hecho pensar en Valencia, en 2012. Salimos undécimos, y ganamos".

"Will Joseph, el ingeniero de Norris, me miró y me dijo '¡Es una de las mejores actuaciones de Lando!'. Y yo le dije, 'Will, es de las mejores actuaciones de todos", cuenta.

Pero pone un 'pero': "Estoy impresionado, pero como dijo Norris si hubiéramos hecho un buen trabajo el sábado habríamos luchado por el podio. El ritmo estaba. Estábamos para ser el segundo mejor coche, compartido quizá con Hamilton".

"Si me preguntas el sábado..."

"Si me preguntas el sábado no habría pensado que se pudieran adelantar a tantos coches. Hay una pequeña frustración, pero prefiero sacar lo positivo, y que en la fábrica y los fans reciban el mensaje", insiste.