"Creo que no se verá nunca más en la F1": así de contundente se ha mostrado Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón cuando le han preguntado por la sanción de 20 segundos que le impusieron los comisarios en Australia tras el accidente de George Russell.

El asturiano, que prefiere pasar página, no ha perdido la oportunidad de dar un nuevo 'palo' a la FIA: "Es una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la F1. Ya me ha pasado varias veces por desgracia en este deporte, se aplica y desaparece, que nunca más se va a hacer".

"Fue una coincidencia mala, en la curva 6, una curva muy peligrosa, accidente de Albon el viernes... y bueno, como digo, hay que aceptarla, perder ya en Japón y no perder mucho tiempo. El martes estaba ya centrado en esta carrera", ha zanjado.

En esta línea, el otro implicado en la acción, Russell, ha reconocido que "iba mirando el volante" en la curva en la que perdió el control de su Mercedes, pero de no haberse ejecutado la sanción cree que se hubiera marcado un precedente de cara al futuro.