Finalizado el Gran Premio de Australia de hace dos semanas, los comisarios impusieron una sanción a Fernando Alonso de 20 segundos por provocar "una situación potencialmente peligrosa" con George Russell.

La decisión de la FIA ha sido muy polémica y ha despertado opiniones muy dispares, por lo que todo apuntaba a que sería uno de los gruesos de la rueda de prensa del Gran Premio de Japón.

El piloto de Mercedes, que chocó contra el muro y terminó en medio de la pista, ha reconocido que "iba mirando el volante" cuando Alonso supuestamente frenó (la telemetría no demuestra que fuera de manera brusca).

"Me tomó totalmente por sorpresa. De hecho, estaba mirando el volante, haciendo un cambio en la recta, lo cual todos hacemos a lo largo de la vuelta. Cuando miré hacia arriba, estaba en la caja de cambios de Fernando, y ya era demasiado tarde. Lo siguiente que sé es que estoy contra la pared", ha explicado.

Eso sí, cree que la sanción a Fernando es justa ya que de no haberse dado, habría deparado mucha controversia en el futuro.

"Creo que si no hubiera sido penalizado, realmente habría abierto una caja de Pandora para el resto de la temporada. Y las categorías junior también pueden decir: '¿Se les permite frenar en una recta? ¿Se les permite frenar?' ¿Reducir la velocidad, cambiar de marcha, acelerar, hacer algo semierrático?", ha señalado.

A pesar de todo, Russell afirma que "no es nada personal" con el ovetense ya que "al quitarnos el casco nos respetamos".

En Mónaco se encontraron, pero el tema es ya agua pasada: "De hecho nos vimos en casa, ¡nos encontramos casualmente en una cafetería! No lo hablamos en la cafetería, pero no me invitó al café...".