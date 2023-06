El inicio de temporada de Fernando Alonso es prácticamente perfecto. Algo que, si miramos hacia 2022, parecía imposible. Su fichaje por Aston Martin causó una gran variedad de criticas por el rendimiento anterior de la marca británica. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón al asturiano.

El paso adelante de Aston Martin ha sido de exponencial. Algo que, en un deporte como la Fórmula 1, es muy difícil que suceda. Aún así, la cosa no queda ahí. Los hombres de verde no cesan en su empeño de llegar a lo más alto y, para ello, no dejan de mejorar el monoplaza.

La última gran actualización llegó en el Gran Premio de Canadá. Unas mejoras que parecen haber funcionado y Aston Martin está cada vez más cerca de los hombres de Red Bull.

Por ello, en los prolegómenos del GP de Austria, Fernando Alonso no ha dudado a la hora de hablar del nivel actual y de los objetivos del equipo.

Fernando se muestra cauto, pero confía en llegar al nivel de los austriacos: "Habrá que esperar a correr en diferentes circuitos, con otras configuraciones. El fin de semana de Canadá fue muy bueno, pero espero que podamos cerrar la brecha, sí".

"Trataremos de exprimir más el paquete de mejoras este fin de semana. Con suerte, podremos probar algunas cosas del coche. Cuando empezamos en Baréin, no esperábamos estar en la batalla con Mercedes y Ferrari. Ahora estamos disfrutando", confirma Alonso.

No obstante, el ovetense se muestra muy cauto y subraya que su batalla está con Ferrari y con Mercedes: "La batalla con Ferrari y Mercedes es más interesante para nosotros, creo que Red Bull está en su propia liga este año. Para nosotros, es importante sumar buenos puntos con los dos coches en cada fin de semana".