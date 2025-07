F1 2025 hoy, en directo: Carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

V 10/15. Sale con muy buena tracción Max Verstappen de la curva 1. Abre camino ahí el neerlandés y Piastri no es capaz de llegar al final de la recta de Kemmel. Norris, pegado ya detrás de Piastri.

V 8/15. Casi a un segundo ya de su compañero de equipo, que de momento no logra adelantar a Verstappen. Veremos qué decide McLaren cuando llegue Lando Norris a la posición del australiano.

V 7/15. Se queja el de Ferrari de que no le quedan ruedas traseras. Le presiona Antonelli por detrás. Por delante, a Albon.

V 7/15. Mantiene la distancia mínima para aguantar en la primera plaza el piloto neerlandés. No amaga por ahora Piastri, aunque la sensación es que en cualquier momento podrá intentarlo...

Fuga de agua en el monoplaza del piloto francés, que no podrá ser parte de la partida en esta sprint.

Y parece que todo sigue igual en Red Bull. Tsunoda no está entre los 10 mejores (12º) y Verstappen logró separar a los McLaren una vez más para situarse 2º. Nueva opción para que el neerlandés vuelva a dar espectáculo con los McLaren, aunque la superioridad de los británicos parece bastante clara.

MERCEDES, PERDIDA

Terrible sesión tuvo Mercedes durante la clasificación sprint. Primero fue Antonelli, quien no solo no logró pasar de la SQ1, sino que incluso firmó el peor tiempo y saldrá último. En cuanto a Russell, el británico dejó claro que no había mucho más de donde rascar tras firmar el 13º mejor tiempo, justo delante de Alonso. Mucho que mejorar por parte de los de Brackley este fin de semana.