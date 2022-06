La Fórmula 1 se encuentra atravesando una etapa de cambio con el nuevo reglamento, la inmersión de nuevos circuitos en un calendario mucho más amplio y la creación de nuevos formatos que favorezcan al espectáculo como las carreras al sprint.

Sin embargo, tanto aficionados como pilotos exigen, según su parecer, más novedades, y algunas de esas reclamaciones están llegando en su versión más dura desde el seno de la propia parrilla del 'Gran Circo'.

Tras el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, Fernando Alonso pidió retomar el antiguo método de clasificación a una vuelta para evitar atascos en la fase final de la 'qualy' o pillerías (frenar o, directamente, chocarse) para que no batan tu marca.

"Quizás una solución sería volver al formato viejo en el que todos teníamos una Super Pole (entre 2003 y 2005, una vuelta en solitario), quizás era bueno para televisión y era bueno para nosotros también. Ahora mismo hay demasiada interacción con otros coches, con rebufos, con tráfico, con banderas amarillas y no es lo ideal", señaló el bicampeón en 'Race Fans'.

Pues bien, horas después ha salido Carlos Sainz pidiendo también cambios en el formato, pero centrándolos más en las clasificaciones al sprint.

"Yo creo que si vamos a hacer más fines de semana al sprint, creo que la carrera al sprint tiene potencial de ser un mejor espectáculo, una carrera separada del resto del fin de semana", arrancó el madrileño en 'Marca'.

"Creo que la 'qualy' del viernes tiene que seguir siendo la que vale para el domingo, es decir, como ahora, que cuente para la carrera del domingo, pero la carrera del sábado ha de ser separada, que no cuente para el domingo, pero sí para el campeonato y que fuera a parrilla invertida de los 20 pilotos de como vas en el Mundial, que puntúen los 10 primeros pero que puntúen menos de los 25 puntos, tiene que valer menos", explicó.

"Ahí sí que veríamos a los dos Red Bull y a los dos Ferrari saliendo entre los cuatro o cinco últimos con unas ganas tremendas de llegar entre los diez primeros porque si no llegamos no puntuamos, pero si nos chocamos intentando remontar al día siguiente sigues saliendo en pole que es la carrera de verdad. Ahí sí que veríamos una carrera al sprint verdaderamente divertida, más que ahora, ya que intentas posicionarte para la carrera del domingo, pero no hay mucho que ver porque es como un primer 'stint' de carrera", añadió.

Es un hecho que en las actuales clasificaciones al sprint no se toman demasiados riesgos, y ahí está el problema: "Claro, porque donde dan los puntos gordos es el domingo y para qué vas a sacrificar o arriesgarte a chocar por adelantar un puesto por salir tercero o segundo a la carrera que cuenta más... tiene toda la lógica del mundo".

