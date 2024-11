Fernando Alonso atiza a Norris: "Se le podrían dificultar más las cosas a Verstappen"

A pesar de que Lando Norris haya tenido el mejor coche del campeonato durante la mayoría de la temporada, Max Verstappen apenas le ha hecho concesiones al británico -hecho que sí ha ocurrido al revés- y se ha proclamado tetracampeón del mundo a falta de dos carreras para que finalice 2024.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar le han preguntado a Fernando Alonso si podría batir al neerlandés algún día y ha puesto el foco en el nuevo reglamento.

"Me encantaría intentarlo y poder estar en la posición de poder luchar por el Mundial, pero en 2025 no estaremos en posición de hacerlo y ojalá pueda ser en 2026", ha señalado.

Eso sí, el ovetense le ha dejado un 'palito' a Lando Norris por no haber aprovechado la superioridad del McLaren para derrocar a Verstappen y haber cometido demasiados errores.

"Max no ha tenido debilidades cuando el coche era bueno y cuando no era tan bueno y quizá piensas siempre en que se le podrían dificultar un poco más las cosas de lo que se ha hecho", ha explicado.

Haciendo balance de la presente temporada, y con la "confianza" de tener "un buen 2025", Alonso ha dado motivos para ilusionarse de cara al futuro.

"Tras 2023 la gente esperaba que lucháramos por cotas mas altas. No hemos cumplido las expectativas, pero eso no nos avergüenzan. No llegaron las mejoras a lo largo del año, pero las instalaciones de Silverstone se han terminado, con los edificios 2 y 3, el nuevo túnel de viento estará a punto en breve y vamos a tener a Newey... así que no ha sido un 2024 tan malo", ha zanjado.