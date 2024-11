El director deportivo de Aston Martin no coloca a Alonso entre los mejores pilotos con los que ha trabajado

Fernando Alonso logró ocho podios la temporada pasada con Aston Martin. Este año está sufriendo el mal rendimiento de su coche, pero sigue sacando unos resultados muy por encima de lo que se espera de su coche. En definitiva, a sus 43 años sigue demostrando que es uno de los mejores de toda la parrilla.

Pero a pesar de ello, el director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, no coloca a Fernando entre los pilotos más rápidos con los que ha trabajado en sus tres décadas en la Fórmula 1.

Da dos nombres. Uno el gran campeón de la competición... y otro que sólo logró una victoria en más de 200 carreras: Michael Schumacher y Jean Alesi.

"Había dos pilotos que impresionaron realmente cuando empecé a trabajar con ellos. Esos dos fueron Michael y el segundo no fue en Fórmula 1, Jean Alesi. Cuando llegó a la Fórmula 1 era muy rápido. Hay muchas cualidades para un piloto moderno, tienen que hacer muchas cosas bien, pero había pilotos que tenían esa velocidad pura desde el momento en el que salían", apunta Stevenson.

"Michael fue el más rápido, no lo puedo negar. Al final, tienes relación con todos los pilotos y me he llevado bien con todos y no quiero enfadar a algunos diciendo que éste es mejor que él", sentencia.

Habla de "velocidad pura". Esa que tiene o no se tiene y se demuestra desde el primer día. Y para él Alesi y Schumacher han sido simplemente los mejores.