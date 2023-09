El Gran Premio de Singapur ha dejado muchas imágenes curiosas más allá de lo que sucedió en la pista, donde Carlos Sainz consiguió la primer victoria 'no Red Bull' de la temporada.

Sin embargo, a pesar de que dentro del trazado de Marina Bay ha tenido lugar una de las mejores carreras de los últimos años con los hombres de Red Bull como protagonistas precisamente por no estar en la batalla, Óscar Piastri también ha sido protagonista y no por lo sucedido en pista.

Y es que una de las imágenes más 'polémicas' del fin de semana la ha dejado el expiloto de Fórmula 1 y actual periodista de 'Sky Sports' Martin Brundle quien, en mitad de una entrevista con el piloto de McLaren, dejó tirado al australiano para felicitar el cumpleaños a Esteban Ocon.

Algo que, si bien es cierto que a través de sus redes sociales Piastri se ha tomado con humor, en el momento no le sentó nada bien y se marchó, como es lógico, de la entrevista.

Shall we finish that interview in Suzuka @MBrundleF1? 😉😂