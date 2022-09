Si por algo se caracteriza Fernando Alonso es por haber probado suerte en otras categorías de motor más allá de la Fórmula 1. El asturiano ganó dos veces las 24 horas de Le Mans, una vez las 24 horas de Daytona y fue campeón en el Mundial de Resistencia en el año 2019.

Tras su regreso a la Fórmula 1 la pasada temporada, Alonso tiene claro que lo que quiere es volver a pelear por victorias. Está 100% centrado en el 'Gran Circo' y es por ello que ha descartado combinar correr en F1 con estar en las 24 horas de Le Mans.

Su futuro equipo, Aston Martin, estaría barajando la posibilidad de volver a correr en el Mundial de Resistencia. Alonso podría pilotar para ellos en ambas categorías, pero el asturiano reconoce que es muy difícil que eso ocurra.

"Es complicado correr en Le Mans en 2023, ahora mismo estoy muy centrado en la Fórmula 1 y Aston Martin también. Aunque ellos tengan proyecto en el WEC, la Fórmula 1 te lleva toda tu energía, hay 24 carreras, entrenamientos y los eventos con los patrocinadores. No te queda prácticamente vida, sacrificas todo para una cosa. Mientras esté en Fórmula 1 correr en Le Mans es imposible", explica en un directo en Instagram.

Aunque reconoce que un futuro podría volver a correr en Le Mans, reconoce tener miedo de que su regreso no salga bien: "Quizá en el futuro cuando deje la Fórmula 1 puede que lo vuelva a intentar. Probé dos veces y gané las dos, así que tengo un poco de miedo de intentarlo otra vez y que no salga bien. Veremos qué proyectos salen allí en el futuro".

También destaca participar en las 500 millas de Indianápolis, la prueba que le queda por ganar para conseguir la Triple Corona: "Con la Triple Corona siempre tengo la misma respuesta, que está ligada a Le Mans. Mientras esté en la Fórmula 1 no quiero pensar en otras categorías, ya que es muy exigente el calendario y necesitamos una dedicación completa. La IndyCar no sé en el futuro, pero ahora mismo no está en mi cabeza".